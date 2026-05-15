STAUS se va a huelga con 1008 votos a favor y la Unison acumula dos paros en menos de un mes

Las banderas rojinegras serán colocadas por segunda ocasión en este semestre en las puertas de la Universidad de Sonora, luego de que el Staus votara a favor del estallido a huelga de hecho tras no quedar conforme con las propuestas presentadas por las autoridades universitarias.

Con 1008 votos a favor y 562 en contra, el sindicato decidió el emplazamiento a huelga.

El Staus rechazó el incremento del 4% al salario y el 0.96% en prestaciones, al considerarlos insuficientes frente a sus demandas y necesidades actuales, lo que derivó en la decisión de suspender labores.

¿Qué implica que sea una “huelga de hecho”?

Una huelga de hecho es aquella que estalla sin que se hayan cumplido todos los requisitos legales que marca la Ley Federal del Trabajo, o que continúa a pesar de que una autoridad judicial la haya declarado inexistente o improcedente.

A diferencia de una huelga legalmente emplazada, la de hecho no cuenta con el respaldo formal de un tribunal, sin embargo, suele ocurrir cuando la base trabajadora considera que las vías institucionales se agotaron y que la única forma de presionar es mediante la suspensión inmediata de labores, al margen de los tiempos o las resoluciones judiciales.

Esta es la segunda huelga durante la administración de la rectora Dena María Jesús Camarena Gómez, en un contexto de tensiones laborales que han marcado el semestre en la máxima casa de estudios del estado.

Cabe recordar que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) estalló en huelga el pasado 16 de abril, manteniendo cerradas las puertas de la institución durante 21 días.

¿Qué pide el Staus?

Entre las principales exigencias del Staus se encuentra un aumento del 10.86% al salario y un 5% en prestaciones, así como mejores condiciones laborales para el personal académico.

Además, se solicita atención digna en Isssteson para docentes de horas sueltas, un grupo que supera los 600 maestros y que enfrenta dificultades para acceder a servicios de salud adecuados.