Puerto Peñasco impulsa el turismo sostenible con su Primer Torneo de Pesca Sustentable

Puerto Peñasco se alista para recibir a pescadores deportivos y visitantes regionales con la próxima celebración de su Primer Torneo de Pesca Sustentable, programado para los días 15 y 16 de noviembre. Este evento se realiza como un esfuerzo conjunto para posicionar a la pesca deportiva como una actividad recreativa que promueve la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y como una alternativa atractiva para el turismo local.

El torneo es organizado por el Gobierno Municipal en colaboración con el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos (CEDO), la Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco y la Secretaría de Marina. Esta alianza impulsa una iniciativa que invita a residentes y turistas a disfrutar de una experiencia deportiva responsable, alineada con prácticas que protegen el ecosistema marino.

Con un enfoque en la pesca selectiva y conservacionista, la competencia se limitará a la captura exclusiva de especies de bayas y pintas, promoviendo la conservación de la biodiversidad marina. Así, Puerto Peñasco apuesta por diversificar su oferta turística con actividades amigables con el entorno marino.

La salida al mar será a las 6:00 a.m. del sábado 15 de noviembre, y la jornada finalizará con la entrega de premios a quienes capturen las piezas con mayor peso.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al contacto: https://cedo.org/fishing-tournament/ o

eleazar@cedo.org