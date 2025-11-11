Solo duró Sarkozy 20 días en prisión

El tribunal de apelación de París autorizó la salida de prisión del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, luego de permanecer 20 días recluido en la cárcel de la Santé por asociación ilícita.

El exmandatario obtuvo la libertad bajo medidas de control judicial, entre ellas la prohibición de abandonar territorio francés y de establecer contacto con personas vinculadas a los hechos por los que fue condenado.

La fiscalía manifestó que no se oponía a la liberación, “siempre y cuando estuviera acompañada de medidas de supervisión”. La defensa sostuvo en audiencia que la permanencia de Sarkozy en prisión representaba un riesgo para su seguridad.

El exmandatario aseguró que la experiencia “fue dura” e hizo referencia a los días en régimen de aislamiento, bajo resguardo de elementos policiales en una celda contigua.

La condena está relacionada con la presunta obtención de recursos provenientes del gobierno de Muamar Gadafi para financiar la campaña presidencial de 2007.

El tribunal estableció que hubo flujo de dinero desde Libia hacia operadores cercanos a Sarkozy, por lo que lo responsabilizó por asociación ilícita. El proceso estableció que los hechos fueron graves, pese a no probarse el destino exacto de los recursos.

La defensa continuará el proceso en libertad y esperará la apertura de la apelación programada para marzo. Sarkozy acumula otros procesos por corrupción, tráfico de influencias y financiamiento irregular.

En una condena anterior, permaneció en arresto domiciliario con dispositivo electrónico. Este caso lo convirtió en el primer expresidente francés de la Unión Europea en ingresar a prisión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.