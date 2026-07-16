Alertan por restos de un barco turístico en playas de Puerto Peñasco

Por el momento, las personas no pueden entrar a nadar y otros navíos tienen que operar con precaución en la zona.

El Gobierno Municipal alertó por la presencia de restos de un barco turístico hundido en las playas de Puerto Peñasco. Los fragmentos siguen flotando frente a Playa Bonita y Playa Hermosa, luego de que el fuerte oleaje desprendiera parte de su estructura. La situación representa un riesgo para quienes ingresan al mar y para las embarcaciones que navegan en ese sector.

Como medida preventiva, corporaciones de seguridad y protección mantienen acordonada la zona y recomendaron no acercarse al área afectada. Además, permanece izada la bandera roja, lo que significa que está prohibido nadar debido al estado del mar y a los objetos que permanecen a la deriva.

De acuerdo con la Capitanía de Puerto, las condiciones del clima aún no permiten retirar la embarcación Eco Fun 1, que quedó varada tras los intensos vientos registrados días atrás. Mientras las maniobras de extracción siguen pendientes, el Ayuntamiento reiteró el llamado a seguir las indicaciones oficiales para prevenir accidentes.