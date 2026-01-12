Puerto Peñasco, San Carlos y Álamos fueron muy visitados durante la temporada decembrina

Durante la temporada decembrina y de fin de año 2025, Sonora registró una importante movilidad turística y de paisanos, con destinos de playa, pueblos y ciudades como los más visitados, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía y Turismo del estado, que tuvo el apoyo de las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) de diversos municipios.

De acuerdo a información de la dependencia estatal, se dio a conocer que entre los destinos con mayor afluencia durante el mes de diciembre destacaron Puerto Peñasco, San Carlos, Huatabampito y Álamos.

Se indicó que parte de ello, favorecidos por condiciones climáticas templadas que permitieron a visitantes y familias realizar actividades al aire libre.

Autoridades estatales señalaron que, además de los destinos turísticos consolidados, se registró unnotable flujo de visitantes en los llamados destinos de temporada, aquellos a los que acuden familias para reunirse con sus seres queridos durante las fiestas decembrinas, principalmente en comunidades y pueblos del interior del estado.

En este contexto, ciudades como Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Nogales tuvieron un movimiento constante de viajeros, tanto nacionales como internacionales, así como paisanos que regresaron desde Estados Unidos para pasar las festividades de fin de año en Sonora.

Como parte de las estrategias para atender este flujo y fomentar la seguridad vial, las Oficinas de Convenciones y Visitantes impulsaron la campaña “No manejes cansado”, la cual incluyó promociones y descuentos en hoteles de Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo, con el objetivo de que los viajeros hicieran una parada segura y evitaran conducir fatigados.

Dicha campaña se desarrolló de manera coordinada con una mayor difusión en Arizona y Sinaloa, ofreciendo opciones de hospedaje a quienes transitaban por Sonora rumbo a Estados Unidos o de regreso a sus lugares de residencia, lo que además contribuyó a fortalecer la ocupación hotelera en estos municipios.

En ese sentido, se informó que desde el pasado fin de semana se observaron largas filas en casetas de cobro y carreteras del estado, reflejo del alto tránsito de paisanos provenientes principalmente deArizona, California y Texas, quienes utilizaron Sonora como punto de paso o estancia temporal.

La Secretaría de Economía y Turismo, señaló que en los próximos días se darán a conocer de manera oficial las cifras de visitantes y ocupación hotelera registradas durante esta temporada, resultados que permitirán dimensionar el impacto económico y turístico que dejó el periodo decembrino en Sonora.