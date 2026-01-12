Advierte Trump que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este domingo un mensaje dirigido al gobierno de Cuba, en el que afirmó que ya no habrá más flujo de petróleo ni dinero venezolano hacia la isla y sugirió que La Habana alcance un acuerdo con Washington antes de enfrentar “posibles consecuencias”.

En publicaciones realizadas en su red social Truth Social, Trump declaró que Cuba dependió durante años del crudo y los recursos financieros provenientes de Venezuela a cambio de servicios de seguridad para los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y aseguró que “esa dinámica ha concluido”.

Trump no detalló las condiciones del posible acuerdo con Cuba ni explicó en qué consistirían las “consecuencias no especificadas” en caso de que no se concrete un arreglo.

El gobierno de Cuba respondió a las declaraciones calificándolas como parte de una política de presión y reafirmó su postura de “defender su soberanía y derecho a establecer relaciones comerciales y energéticas con quienes considere adecuado”, sin injerencia de terceros.