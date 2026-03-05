Recuperan ranchos en Sonora que estaban tomados por grupos criminales, confirma gobernador

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que el Estado logró recuperar todos los ranchos del desierto de Sonora que se encontraban en posesión de grupos criminales, además de dos minas que también habían sido tomadas de manera ilegal.

El mandatario estatal aseguró que las propiedades ya fueron regresadas a sus legítimos dueños y destacó que la situación de seguridad en la región ha mejorado en comparación con años anteriores, particularmente en Caborca.

“Recuerden cuál era la situación en la que se encontraba Caborca hace un par de años todavía y, ahora, afortunadamente, Caborca dejo de hacer noticia en materia de inseguridad”.

“No significa que no tengamos, eventualmente, incidentes. Significa, que han dejado de ser generalizados los problemas de inseguridad”, afirmó.

El gobernador señaló que actualmente se registra una reducción del 60% en los índices delictivos a nivel estatal, mientras que en el caso de Caborca, dijo, pueden pasar semanas e incluso meses sin que se reporte un homicidio.

“Tenemos en este momento una baja del 60% a nivel estatal, pero en el caso de Caborca, realmente, pasan semanas, afortunadamente, incluso meses, sin que registremos algún homicidio”, explicó.

Durazo reiteró que la recuperación territorial ha sido total en la zona desértica.

“Hemos recuperado todos los ranchos, absolutamente todos los ranchos del desierto, que estaban tomando por grupos criminales”.

Durante una gira por municipios del norte del estado como Oquitoa, Atil, Tubutama, Sáric y Altar, el mandatario afirmó que constató el regreso de los propietarios a sus tierras.

“Ahora que estuve por allá, estuve en una gira por Oquitoa, Atil, Tubutama, Saric, Altar y, ustedes pueden ver todos estos ranchos que anteriormente estaban en posesión de grupos criminales, han regresado sus propietarios y es una zona hermosa”, agregó.

Asimismo, informó sobre la recuperación de dos explotaciones mineras.

“Hemos recuperado también dos minas que estaban en posesión de grupos criminales y mantenemos la presencia”, comentó.

El gobernador adelantó que, con recursos del FICOSEC, se construirán instalaciones permanentes de seguridad en la región para fortalecer la presencia estatal y evitar el retorno de actividades delictivas.

“Con cargo a FICOSEC, vamos a construir una serie de instalaciones permanentes en toda esa región, de tal manera que una presencia permanente, nos ayude a evitar el regreso de incidentes criminales en la región”, finalizó.