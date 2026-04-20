Advierte Distrito de Riego problemas por posibles recortes de agua

La baja acumulación de agua en el Lago Mead, asociada a la escasa acumulación de frío y condiciones adversas en el ciclo climático, podría derivar en un nuevo recorte en la cuota del Río Colorado que Estados Unidos entrega a México.

La secretaria del Distrito de Riego 014, Verónica Gómez Barrón, informó que se estima una posible reducción de entre 108 y 208 millones de metros cúbicos, aunque aclaró que la cifra aún no es definitiva. “Existe la posibilidad de un recorte; sin embargo, todavía no es un hecho. Hay estimaciones, pero no una cantidad confirmada”, señaló.

Explicó que, además de los ajustes derivados de acuerdos binacionales, existen reasignaciones internas que también impactan la disponibilidad del recurso, lo que complica el panorama para el sector agrícola.

Gómez Barrón indicó que ya hay negociaciones en curso entre ambos países para atender la situación, aunque advirtió que el escenario más probable es una disminución en el suministro. “Es un tema fuerte para lo que viene. Por eso es importante enfocarnos en la conservación y en cómo administrar el agua disponible, que será menor”, expresó.

Ante este contexto, subrayó la necesidad de mantener en condiciones óptimas la infraestructura hidráulica, particularmente los pozos, que representan una alternativa clave para el abasto. “Es fundamental contar con apoyo para la rehabilitación y reubicación de pozos, porque no podemos depender únicamente del agua que envía Estados Unidos”, afirmó.

La funcionaria agregó que durante 2025 estados como Sonora y Baja California no registraron avances significativos en materia de modernización hídrica, pese a la asignación de recursos que resultaron insuficientes.

El Distrito de Riego 014 cuenta con 425 pozos y brinda soporte a 22 módulos agrícolas en la región.