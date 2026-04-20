Aumenta a 29 las personas afectadas por la volcadura de pipa de amoniaco entre Hermosillo y Guaymas

Autoridades sanitarias en Sonora informaron que son 29 las personas atendidas tras el accidente de una pipa que transportaba amoniaco, la cual se volcó la mañana de este sábado en la carretera Hermosillo–Guaymas, generando afectaciones a automovilistas y pasajeros de autobuses que transitaban por la zona.

De acuerdo con la dependencia, dió a conocer que fue mediante el Centro Coordinador de Servicios de Salud para el Bienestar (CeCoSaBi) que pusieron en marcha los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el objetivo de responder de manera oportuna a la emergencia registrada en este tramo carretero.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) desplegó un operativo de atención prehospitalaria, mediante el envío de nueve ambulancias integradas por distintas corporaciones de auxilio, entre ellas elementos de Bomberos, Cruz Roja, Caminos y Puentes Federales así como unidades del propio sistema estatal.

Se estableció que estas acciones permitieron brindar atención inmediata en el lugar de los hechos, así como el traslado de personas afectadas a diversas unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El reporte oficial señala que, hasta el momento, un total de 29 personas han sido atendidas derivado de la exposición al amoniaco, de las cuales una recibió atención en el sitio sin requerir traslado hospitalario.

En tanto, 28 personas fueron ingresadas a hospitales de la región para su valoración médica, donde se les brindó atención especializada conforme a los protocolos establecidos para este tipo de intoxicaciones.

La Secretaría de Salud detalló que 26 de los pacientes ya fueron dados de alta tras presentar mejoría clínica, mientras que el resto permanece bajo observación, todos en condición estable y con pronóstico favorable.

La dependencia estatal reiteró que se mantiene la vigilancia permanente y la coordinación entre instituciones de salud, con el fin de garantizar la atención integral a la población y dar seguimiento a la evolución de las personas afectadas por este incidente.