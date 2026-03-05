Siete alcaldes electos en 2024 renuncian al Partido Sonorense y se integran a Morena en Sonora

Siete presidentes municipales que obtuvieron el triunfo en 2024 bajo las siglas del Partido Sonorense (PS) presentaron su renuncia a esa fuerza política para sumarse a Morena en Sonora, movimiento que fue confirmado por la dirigente estatal morenista, Judith Armenta.

Los ediles que formalizaron su salida del PS encabezan los ayuntamientos de Sonoyta, Quiriego, San Pedro de la Cueva, Tubutama, Huachinera, Atil y Oquitoa, municipios donde alcanzaron la victoria en el pasado proceso electoral representando al ahora debilitado partido local.

Los alcaldes que cambiaron de militancia son:

Uriel López , de Sonoyta

, de Sonoyta Fredi Flores , de Quiriego

, de Quiriego Alejandro Lameda , de San Pedro de la Cueva

, de San Pedro de la Cueva Irabien Núñez , de Tubutama

, de Tubutama Samuel Dávila , de Huachinera

, de Huachinera Juan Francisco Calderón , de Atil

, de Atil Samuel Chaira, de Oquitoa

Con estas salidas, el Partido Sonorense enfrenta una reducción significativa en su estructura política territorial, al perder a los siete alcaldes que había logrado posicionar en la elección de 2024.

La desbandada no se limita al ámbito municipal. En el Congreso del Estado, el único legislador que representaba al PS, Raúl González de la Vega, también dejó esa fuerza política para integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), decisión que tomó apenas días después de asumir el cargo.

A este escenario se suma la reciente renuncia de Guillermo Ruiz como delegado regional en Navojoa, ocurrida hace una semana.

Los movimientos registrados en los últimos días colocan al Partido Sonorense en una etapa de reconfiguración interna, marcada por la salida de sus principales figuras electas.