Tráiler con químicos cae a canal en Cajeme; activan protocolos de emergencia

Una emergencia química obligó a un cierre total de la carretera federal 15, en el tramo Ciudad Obregón–Navojoa, tras el derrame de sulfato de aluminio provocado por el accidente de un tráiler de doble caja que cayó al Canal Alto en Cajeme.

Autoridades de Protección Civil advirtieron que la vialidad seguiría bloqueada por al menos dos horas más, mientras realizaban los trabajos para contener la sustancia y reducir riesgos.

Aunque no se reportan personas fallecidas, el llamado a la población es inmediato y contundente: no consumir agua ni acercarse al Canal Alto.

El sulfato de aluminio se utiliza en el proceso de potabilización del agua, indicó Protección Civil y por acuerdo con el Distrito de Riego del Valle del Yaqui, se cerrarán algunas compuertas para ayudar a que el material químico sea desalojado directamente hacia el mar y evitar riesgos mayores.

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, informó que de inmediato se activaron los protocolos en coordinación con Bomberos, la SSPM y el Distrito de Riego, logrando controlar la situación sin personas lesionadas ni fallecidas.

“Se hace un llamado a las personas que se encuentran en la zona del Canal Alto… a no ingresar al agua, como medida preventiva ante posibles afectaciones derivadas del incidente”.

La alerta se concentra especialmente en el tramo entre la carretera internacional y la colonia Antonio Rosales, donde existe mayor riesgo por la cercanía con el derrame.

Como medida urgente, se informó que pipas serán enviadas para abastecer de agua a la población, ante la restricción del uso del canal.Las autoridades insisten en seguir indicaciones oficiales, evitar la zona y utilizar rutas alternas, mientras continúan las labores para controlar esta contingencia.