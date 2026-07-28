Una de cada 3 familias ha sido víctima de la delincuencia en 2026

Aunque las cifras de homicidio doloso muestran una tendencia descendente en los últimos años y la percepción de seguridad ha registrado avances en algunas ciudades del país, la victimización de los hogares continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad pública pues datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que el porcentaje de viviendas donde al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito volvió a incrementarse durante el primer semestre de 2026.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señala que la proporción de hogares afectados pasó de 25.9% en el primer semestre de 2024 a 30.8% en el mismo periodo de 2025 y alcanzó 31% durante los primeros seis meses de 2026.

El comportamiento contrasta con la reducción observada entre 2018 y 2024, cuando el indicador descendió de 38.6% a su nivel más bajo en varios años.

Los registros también muestran diferencias entre las 93 ciudades evaluadas. Xochimilco encabeza la lista con 46.6% de los hogares que reportaron haber sido víctimas de algún delito. Le siguen Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Puebla, Ecatepec, Azcapotzalco, Toluca, Coyoacán, Iztacalco, La Magdalena Contreras, Oaxaca, Tlalnepantla de Baz, Iztapalapa, Cuautitlán, Pachuca, además de Aguascalientes y Milpa Alta, cuyos porcentajes se ubican entre 38% y 44%.

La información del INEGI también refleja el impacto que la inseguridad tiene en las actividades diarias. El 42% de las personas mayores de 18 años manifestó haber dejado de portar objetos de valor como medida preventiva; 35.9% evita caminar de noche cerca de su vivienda; 22.5% redujo las visitas a familiares y amistades, mientras que 38.2% restringe las salidas de niñas, niños o adolescentes que viven en el hogar.

La encuesta evidencia diferencias entre hombres y mujeres en la adopción de estas medidas. Entre las mujeres, 47.4% dejó de llevar objetos de valor, frente a 35.3% de los hombres. Además, 43.1% de ellas evita caminar de noche en los alrededores de su vivienda, porcentaje superior al 27.2% registrado entre los varones. También se observa una mayor reducción en las visitas a familiares y amistades, práctica que modificó 26.4% de las mujeres y 17.9% de los hombres.