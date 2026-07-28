Cruz Azul conquista el Campeón de Campeones 2026

Destaca que La Máquina derrotó 3-1 al Toluca para conquistar el Campeón de Campeones 2026, sumar su cuarto título en esta competencia e igualar a Tigres en el historial del certamen, además de mantener el invicto de Joel Huiqui como entrenador.

Cruz Azul confirmó su gran momento futbolístico al imponerse por 3-1 al Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, resultado con el que se proclamó Campeón de Campeones 2026 y volvió a celebrar un título apenas al inicio del semestre.

La primera anotación llegó al minuto 31 gracias a una brillante combinación entre Carlos Rodríguez y José Paradela. El mediocampista mexicano filtró un pase preciso para el argentino, quien definió con un disparo cruzado e imposible para Luis García, desatando la celebración de la afición celeste.

Cuando el descanso estaba por llegar, Toluca encontró la igualdad mediante una acción a balón parado. Al minuto 43, Alexis Vega ejecutó un tiro libre que sorprendió a Kevin Mier luego de que la barrera se abriera, enviando el encuentro empatado al medio tiempo.

Para la parte complementaria, Cruz Azul respondió con personalidad y recuperó rápidamente el control del partido. Al minuto 55, José Paradela volvió a ser determinante al asistir a Carlos Rodríguez, quien definió con calidad para devolverle la ventaja al conjunto cementero.

Con Toluca obligado a adelantar líneas, los espacios aparecieron y La Máquina no perdonó. Apenas seis minutos después, al 61′, Paradela firmó una actuación memorable al conectar un potente disparo de larga distancia que venció nuevamente al guardameta escarlata, sellando su doblete y prácticamente asegurando el campeonato.

Tras el silbatazo final, los jugadores de Cruz Azul celebraron la obtención de su cuarto Campeón de Campeones, cifra con la que alcanzan a Tigres en el palmarés del torneo. Además, Joel Huiqui prolongó su paso invicto desde que asumió la dirección técnica del equipo.

Con este campeonato, Cruz Azul inicia la temporada levantando un trofeo y deja claro que aspira a pelear por todos los títulos disponibles durante el semestre, respaldado por un funcionamiento sólido y una destacada actuación colectiva frente al vigente rival.