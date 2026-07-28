Rehabilitan acceso al estero La Pinta en beneficio de pescadores en Peñasco

La vialidad es clave para la circulación terrestre de la comunidad pesquera en el municipio sonorense.

El Gobierno Municipal de Puerto Peñasco rehabilitó acceso al estero La Pinta en beneficio de pescadores de jaiba. Las labores fueron realizadas por el Ayuntamiento mediante la Dirección de Servicios Públicos, como respuesta a la petición planteada por integrantes del Grupo La Pinta.

Las acciones permitieron acondicionar la vía mediante labores de humectación y compactación del suelo, facilitando el paso de camionetas, pangas y unidades de carga. Representantes del sector pesquero señalaron que el camino es una ruta esencial para los productores que salen desde temprana hora a realizar sus actividades.

El Grupo La Pinta destacó la colaboración entre los trabajadores del estero y las autoridades locales. Además, el gobierno señaló que seguirán promoviendo gestiones para fortalecer la zona, entre ellas proyectos de electrificación y mantenimiento continuo de la infraestructura que beneficia a la comunidad pesquera.