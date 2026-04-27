Reportan la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en Sonora: colectivo solicita ayuda a ciudadanía

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora reportó la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en los municipios de Hermosillo y Nogales, por lo que solicitó apoyo de la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, el colectivo hizo un llamado a compartir las fichas de búsqueda de los adolescentes para lograr su localización, así como brindar información de su posible ubicación a través del número 6623 41 56 16, cuya denuncia será totalmente anónima.

Desaparecidos el mismo día: los seis jóvenes no localizados

Las fichas de búsqueda refieren que la última vez que fueron vistos los jóvenes fue el pasado 23 de abril en Nogales y Hermosillo:

Angelica Deneyra García Lugo

Ángel Luciel García Muñoz

Jonathan Jesús Valenzuela Osuna

Miguel Ángel Valenzuela Osuna

Francisco Otoniel Ahumada Maldonado

Antonio Natael Ahumada Maldonado

Los dos últimos jóvenes se presumen son familiares debido a la concordancia en sus apellidos.

Además del reporte de los seis jóvenes no localizados emitido por el colectivo de búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha correspondiente a una adolescente que también desapareció el 23 de abril.

Hanna Elizabeth Franco Cuevas, de 15 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Las Isabeles en Hermosillo. La adolescente no cuenta con señas particulares, pero es de complexión mediana, tez morena clara y de estatura 1.50 metros.

Alertan por reclutamiento de menores a través de redes sociales por cárteles en Sonora

El reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado alertó a autoridades en el estado de Sonora debido a los registros del aumento de este delito desde inicio de año, señaló el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Estatal.

Marco Paz Pellat alertó sobre el aumento de denuncias a través de redes sociales acerca de falsas ofertas de trabajo que derivan en el reclutamiento forzado por parte de cárteles en el estado.

En entrevista con medios de comunicación, el vocero detalló que los jóvenes son engañados y obligados a trabajar para las organizaciones criminales una vez que los engancharon.

“Estamos viendo que ya empieza a haber denuncias a través de redes sociales. Queremos hacer un llamado a los padres de familia a estar muy cerca de sus hijos, pendientes de este tipo de convocatorias porque lo que sucede es que ellos acuden a una entrevista y a partir de ahí los capturan y los obligan a trabajar”, comentó.

Paz Pellat detalló que los trabajos ofrecidos están relacionados con la recolección de cultivos y hasta de oficina, por lo que instó a las familias a estar pendientes de los menores de edad para que no sean víctimas de reclutamiento forzado.

El vocero atribuyó las detenciones en contra de los grupos criminales como una de las razones por la que ha aumentado el reclutamiento, ya que se ven en la necesidad de remplazar las bajas. Asimismo, detalló que han tenido casos de niños de 8 y 9 años de edad víctimas de este delito.

Actualmente, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, de los cuales el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.