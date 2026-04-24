Alerta por nueva variante de Covid

A más de cinco años del inicio de la pandemia, el COVID-19 continúa bajo seguimiento debido a la aparición de nuevas variantes: en 2026, una de las que ha generado atención es BA.3.2, identificada como parte de la evolución del virus SARS-CoV-2 y conocida de manera informal como “Cicada”.

Esta subvariante forma parte de la familia Ómicron, que ha predominado a nivel global desde finales de 2021.

Reportes científicos indican que BA.3.2 fue detectada inicialmente en Sudáfrica y posteriormente identificada en distintos países mediante sistemas de vigilancia genómica y análisis epidemiológicos.

Autoridades de salud han señalado que, hasta el momento, no existe evidencia que indique una mayor gravedad en comparación con otras variantes recientes, sin embargo, se mantiene la observación por su capacidad de propagación y posible reducción en la protección derivada de infecciones previas o esquemas de vacunación.

Los síntomas asociados a BA.3.2 son similares a los de otras variantes recientes, con manifestaciones como dolor de garganta, congestión nasal, tos, fiebre, fatiga, dolor muscular y de cabeza. En algunos casos también se han reportado náusea o diarrea.

Especialistas advierten que estos signos pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que recomiendan acudir a valoración médica si se presentan complicaciones.

Además de BA.3.2, otras variantes como JN.1 y KP.2 continúan en circulación, lo que refuerza la necesidad de mantener los programas de monitoreo.

Las vacunas actualizadas y tratamientos antivirales como Paxlovid o Remdesivir siguen siendo herramientas para reducir riesgos en grupos vulnerables.

Autoridades sanitarias reiteraron que las medidas preventivas continúan vigentes, entre ellas completar esquemas de vacunación, permanecer en casa en caso de síntomas y mantener ventilación en espacios cerrados.