Sonora apuesta por el cártamo: estrategia de Durazo busca ahorrar hasta 40% de agua en el campo

Ante la crisis hídrica que enfrenta Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una estrategia de reconversión agrícola que prioriza cultivos de bajo consumo de agua, como el cártamo, para el ciclo otoño-invierno 2025-2026.

A través del Gobierno estatal y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), se ha promovido un cambio sin precedentes en los patrones de siembra, sustituyendo cultivos tradicionales como el trigo cristalino por alternativas más sostenibles.

Esta medida busca reducir entre un 30 y 40 por ciento el uso de agua en el sector agrícola, uno de los principales consumidores del recurso en la entidad.

Durante una gira de trabajo en Cajeme, la titular de Sagarhpa, Célida López Cárdenas, explicó que los permisos de siembra para este ciclo fueron condicionados a cultivos que requieran un máximo de dos o tres riegos de auxilio, lo que permitió ampliar significativamente la superficie destinada al cártamo.

De acuerdo con datos oficiales, en el Valle del Río Yaqui se sembraron 26 mil 879.71 hectáreas, mientras que en el Valle del Río Mayo se establecieron cuatro mil 384.94 hectáreas, sumando un total de 31 mil 463 hectáreas en el sur de Sonora.

Se estima que esta superficie generará una producción cercana a las 65 mil toneladas, lo que no solo fortalece la rentabilidad de los productores, sino que también contribuye a un modelo agrícola más sustentable y adaptado a las condiciones climáticas actuales.

La estrategia forma parte de una política integral orientada a garantizar la viabilidad del campo sonorense sin comprometer la disponibilidad de agua a futuro

El Gobierno de Sonora reiteró su compromiso de acompañar a los productores con políticas públicas responsables que permitan mantener la productividad agrícola, al tiempo que se avanza hacia un uso más eficiente del recurso hídrico.