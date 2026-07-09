Celebraciones del 4 de julio dejaron 15 toneladas de basura en Puerto Peñasco

Grupos de limpieza se dieron a la tarea de retirar desechos de las zonas litorales del municipio sonorense.

Las celebraciones del 4 de julio dejaron aproximadamente 15 toneladas de basura en Puerto Peñasco. Así lo informó la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), que, durante los días del 3 al 6 de julio, se organizó en cuadrillas para retirar residuos de manera continua y evitar su acumulación.

De acuerdo con la ZOFEMAT, su personal operó en diferentes horarios para realizar labores de limpieza. Durante el fin de semana del 4 de julio se recolectaron 15 toneladas de desperdicios, mientras que la cifra total de la semana rebasó las 22 toneladas. Entre la basura se encontraban: envases, restos de alimentos y fuegos artificiales.

Los trabajos de saneamiento también abarcaron los sectores con certificaciones ambientales, donde se reforzó el mantenimiento para preservar la calidad de estos espacios. Finalmente, las autoridades invitaron a turistas a colaborar con la limpieza del litoral utilizando los depósitos de basura y evitando dejar residuos en la playa.