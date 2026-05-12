Sonora con tendencia a tener uno de los años más calurosos de la última década

En lo que va del año, las temperaturas máximas promedio de cada mes se han colocado entre las más elevadas de la última década en Sonora, superando récords locales y con una tendencia a incrementar el calor en los siguientes días.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua(Conagua), exhiben que enero de este año se registró un promedio mensual de 25.5°C, el segundo más alto en los últimos 10 años, por debajo de los 26.2°C de 2018.

En febrero se reportó una máxima promedio de 28.5°C, superada por los 29.1°C de febrero de 2026, mientras que marzo de 2026 alcanzó un promedio de 32.8°C el índice más alto en la década, y en abril se confirmó un promedio mensual de 33°C, por debajo de los 33.9°C de 2016.

Tras un breve lapso con temperaturas por debajo de los 40°C los últimos días de abril e inicios de mayo, se prevé que a partir de esta semana la ola de calor que afecta al noroeste del país avanzará por territorio sonorense, con valores entre los 40°C y 45°C como máximo en municipios del centro, sur y noroeste de la entidad.

Al respecto, Gilberto Lagarda Vázquez, especialista técnico de la Conagua en Sonora, señaló que lascondiciones cálidas seguirán predominando durante los próximos días, acompañadas de cielos despejados y sin probabilidades de lluvia, situación que es común durante mayo debido a la ausencia de precipitaciones en la región.

Detalló que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 y 15°C, en especial en municipios de la zona norte y oriente del estado, mientras que por las tardes el ambiente será de caluroso a muy caluroso en gran parte de la superficie estatal.

Lagarda Vázquez adelantó que será a partir del jueves cuando se registre un ligero descenso en las temperaturas, sin embargo, el ambiente continuará caluroso para la mayor parte debido a la permanencia de la onda de calor sobre el noroeste de México.

¿Y Hermosillo?

En ese sentido, Hermosillo ha sido una de las localidades con más impacto por el calor en territorio sonorense este año, con nuevos récords de temperaturas máximas en pleno invierno, así como la confirmación de la primera defunción a causa de la exposición prolongada al sol en abril.

El especialista de Conagua indicó que se intensificará el calor, con registros que podrían ubicarsehasta cuatro grados por encima de lo normal para mayo, recordando que el récord histórico para Hermosillo en este mes es de 45.6°C, establecido en 1996.

Lagarda Vázquez abundó que la conocida Ciudad del Sol ha presentado temperaturas máximas promedio por encima de los registros históricos durante los primeros cuatro meses del 2026, especialmente en marzo, cuando se alcanzó una media mensual de 36.8°C.

Para esta semana, se dio a conocer que en la capital del Estado, para se tendrá una temperatura máxima de 42°C y una mínima de 23°C, con humedad relativa del 15%, vientos promedio de 10 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 40 kilómetros por hora, además de cielos completamente despejados.

Para Ciudad Obregón y Navojoa también se esperan temperaturas máximas de 42°C, mientras que enSan Luis Río Colorado el termómetro podría alcanzar los 43°C. En el caso de Nogales, se pronosticó una máxima de 36°C, con ambiente seco y sin probabilidades de precipitaciones.

Cabe mencionar que durante las tardes se presentarán condiciones ventosas con capacidad para generar levantamiento de polvo, mientras que para el miércoles se prevé la llegada de nubosidad alta que provocará cielos parcialmente nublados, así como un ambiente extremadamente seco, con niveles de humedad de hasta el 2%.