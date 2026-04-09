Shiloh Jolie llama la atención tras aparecer en videoclip de artista de K-pop

Shiloh Jolie, hija de los actores Brad Pitt y Angelina Jolie, generó gran interés tras su breve participación en un videoclip de la cantante de K-pop Dayoung, donde destacó tanto por su presencia como por el notable parecido físico con sus padres.

La joven de 19 años forma parte del video del sencillo “What’s a Girl to Do”, cuyo adelanto rápidamente se viralizó en redes sociales. A pesar de su corta aparición, usuarios en internet comenzaron a compararla con Angelina Jolie, resaltando similitudes en sus facciones, mirada y estilo.

Algunos comentarios señalan que Shiloh recuerda a su madre en su juventud, mientras que otros destacan que también heredó rasgos característicos de Brad Pitt.

En el videoclip, la joven luce un estilo llamativo con trenzas, maquillaje definido y accesorios, evocando la estética que popularizó Angelina en las décadas de los 90 y 2000, lo que reforzó aún más las comparaciones.

Su participación también ha llamado la atención por la forma en que fue elegida, ya que obtuvo el papel a través de una audición abierta en Estados Unidos, sin que se conociera inicialmente su identidad.

Lejos de depender de su apellido, Shiloh ha enfocado su desarrollo en la danza, disciplina en la que ha trabajado durante varios años y que ahora le abre paso en una industria tan competitiva como la del K-pop.

El videoclip completo se estrenará este 7 de abril, consolidando el interés del público en la nueva generación de la familia Jolie-Pitt, que continúa atrayendo miradas.