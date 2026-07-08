Fallas de la CFE impactan el abasto de agua potable en Puerto Peñasco

Las autoridades locales ya trabajan en conjunto con la entidad paraestatal para solucionar el problema.

Las fallas registradas en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impactaron el abasto de agua potable en Puerto Peñasco. El desperfecto técnico afectó a la operación de dos pozos que abastecen del líquido vital al municipio sonorense. La situación provocó una disminución en la presión y cortes en distintas colonias.

El presidente de Puerto Peñasco, Alejandro Verdugo, reiteró que mantienen coordinación con la CFE para corregir las variaciones de voltaje que originaron el problema. Además, el alcalde añadió que en los próximos días se incorporarán a la red los pozos 6 y 9, lo que permitirá aumentar la disponibilidad de agua durante la temporada de verano.

En tanto se estabiliza el sistema, las autoridades intensificaron el suministro de agua mediante pipas, especialmente en sectores con mayores dificultades para recibir el servicio. Asimismo, exhortaron a la población a evitar el desperdicio y utilizar el recurso hídrico de forma responsable, mientras concluyen los trabajos de recuperación del abastecimiento.