Le sale más barato ir a la escuela en avión

Tim Chen, un estudiante de ingeniería de 21 años de edad, decidió trasladarse en avión dos veces por semana entre Calgary y Vancouver para asistir a sus clases presenciales en la Universidad de Columbia Británica, medida que le evita pagar renta en la ciudad donde cursa sus estudios, donde el costo de vivienda supera los 2 mil dólares mensuales por un departamento de una habitación.

La decisión surgió luego de encontrar tarifas accesibles en una aerolínea de bajo costo que opera esa ruta.

En un inicio, el estudiante consideró que la oferta no era viable, pero tras revisar los costos concluyó que el esquema de vuelos podía representar un ahorro frente al alquiler en Vancouver.

Información difundida por CTV News, señala que el joven paga cerca de 150 dólares canadienses por cada vuelo lo que equivale a un gasto mensual aproximado de mil 200 dólares, cifra que representa cerca de la mitad del precio de renta en la ciudad donde se ubica la universidad.

La rutina inicia en la madrugada, cuando se traslada al aeropuerto para tomar un vuelo temprano. A su llegada, se dirige al campus para cumplir con sus actividades académicas. Al finalizar la jornada, regresa a Calgary en un vuelo nocturno, con llegada durante la noche.

Durante los trayectos, el estudiante utiliza el tiempo para descansar.

Según cuenta Tim, esta dinámica le permite mantener sus actividades académicas y reducir el tiempo destinado a traslados dentro de Vancouver.