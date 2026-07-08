Irán responde

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó sobre una ofensiva con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Baréin y Kuwait.

La televisión estatal iraní IRIB difundió un comunicado en el que se señala que fueron alcanzados 85 objetivos militares y que un dron MQ-9 fue derribado durante la operación, presentada por Teherán como respuesta a los recientes bombardeos realizados por Washington sobre territorio iraní.

El ejército de Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa aérea respondieron a ataques con misiles y drones, aunque no precisó el origen de los proyectiles.

Las autoridades militares indicaron que las explosiones registradas en distintas zonas correspondieron a las labores de interceptación. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior de Baréin informó sobre la activación de sirenas de alerta, mientras ambos países reforzaban las medidas de seguridad debido a la presencia de bases militares estadounidenses en su territorio.

El ataque ocurrió después de que Estados Unidos anunciara una ofensiva contra más de 80 objetivos relacionados con infraestructura militar iraní. Entre los blancos mencionados por las fuerzas estadounidenses se encuentran sistemas de defensa aérea, centros de mando y control, radares costeros, capacidades de misiles antibuque y decenas de embarcaciones pertenecientes al CGRI en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Horas antes, Washington también restableció sanciones sobre el petróleo iraní tras reportes de ataques contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por esa ruta marítima.

El gobierno iraní acusó a Estados Unidos de incumplir los compromisos establecidos para reducir las hostilidades en Oriente Medio y anunció que responderá a las acciones militares y económicas emprendidas por Washington.

Mientras tanto, medios iraníes reportaron explosiones en distintos puntos del sur del país, entre ellos la isla de Qeshm, la ciudad de Sirik y el puerto de Bandar Abás.