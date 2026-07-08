Detienen al ex director de PEMEX

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido la tarde de este martes en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, tras una denuncia por presunta violencia familiar. La captura ocurrió días después de que su esposa, María Felicia Jiménez, acudiera ante la Fiscalía para iniciar el procedimiento legal correspondiente.

El caso tomó relevancia pública semanas antes, cuando María Felicia Jiménez difundió videos captados por cámaras de seguridad instaladas en el domicilio que ambos compartían en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

En las imágenes se observa una agresión física contra la mujer, material que posteriormente circuló en distintas plataformas digitales.

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que el arresto fue realizado a las 17:32 horas. Tras la detención, Rodríguez Padilla fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Ministerio Público ubicadas sobre la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Al momento de la consulta del registro oficial, su situación aparecía como “en traslado”.

La ficha oficial de detención identifica al exfuncionario como un hombre de aproximadamente 1.78 metros de estatura, cabello blanco y tez blanca. También precisa que al momento de su captura vestía una playera blanca y un pantalón de vestir.