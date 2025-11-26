Somete grupo armado a policía tras ayudar a joven secuestrado en Cajeme

Un agente de la Policía Municipal fue sometido y llevado por un grupo armado en Cajeme luego de que un joven privado de la libertad saltó hacia su vivienda buscando ayuda y ambos fueron capturados durante la irrupción violenta, informó Carlos Alberto Flores, comisario de la AMIC Sonora.

El hecho, registrado la tarde del lunes 24 de noviembre, ocurrió cuando un joven fue privado de su libertad en su propio domicilio y, al intentar huir, brincó hacia la vivienda contigua, propiedad de un oficial municipal, siendo ambos llevados por los agresores.

AMIC detalla cómo fue el secuestro de un joven y un policía en Cajeme

El comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC), Carlos Alberto Flores, detalló que la información preliminar sugiere que los atacantes iban por el joven y no por el agente.

“Iban por otra persona diversa joven, sí se llevaron al Policía Municipal junto con ellos, fue localizado el mismo y el vehículo que fue una Cherokee, fue localizado en la Loma de Bácum”, informó Alberto Flores.

Localizan vehículo usado por agresores

El comisario de la AMIC Sonora señaló que el vehículo utilizado por los agresores fue localizado en Loma de Bácum, con aproximadamente cuatro fusiles y una pistola, las cuales están siendo sometidas a dictamen balístico.

Relacionan privación de la libertad con asesinato de un familiar de la víctima en Guerrero

Precisó que se verifica si esta privación de la libertad tiene relación con un antecedente familiar del joven afectado, pues en 2021 fue asesinado un tío suyo en Acapulco, Guerrero, en un caso asociado al narcotráfico.