Sonora estrenará nuevas tarjetas del transporte urbano en 2026: esto debes hacer antes de diciembre

Representantes del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) dieron a conocer que a partir del primero de enero de 2026 entra en operación la nueva generación de tarjetas para el uso del transporte urbano.

Al respecto, Carlos Sosa Castañeda, titular del Instituto, explicó que esta renovación busca modernizar el sistema de validación y garantizar una mejor experiencia a las y los usuarios, quienes podrán obtener su nueva credencial sin costo alguno.

Estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios en general podrán solicitarla desde ahora en los módulos oficiales

En ese sentido, recordó que las tarjetas actuales dejarán de funcionar el próximo 31 de diciembre, por lo que es necesario que quienes utilizan el servicio realicen el trámite correspondiente, además de gastar el saldo disponible en la actual credencial antes de que concluya el año ya que no podrá ser transferido a la nueva credencial.

Manifestó que esto es con el fin de evitar aglomeraciones durante diciembre, por lo que se han habilitó desde hace unos días, todos los Centros de Atención a Usuarios (CAU), para realizar el trámite.

En el CAU Centro, ubicado en avenida Juárez casi esquina con Sonora, la atención se brinda de lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Sosa Castañeda agregó que el módulo de la Universidad de Sonora opera en horario de 08:00 a 17:00 horas, mientras que en las plazas Manantiales, Girasol, Palo Verde y Lomas Perisur el servicio se ofrece de 09:00 a 18:00 horas, además de los sábados hasta las 14:00 horas.

El coordinador ejecutivo del Imtes añadió que con estas acciones se busca distribuir la demanda de trámites a lo largo de varias semanas, evitando que miles de personas esperen hasta los últimos días del año para solicitar su tarjeta.

Reiteró el llamado a la población usuaria para acudir con oportunidad y obtener la tarjeta que será indispensable para viajar en el sistema de transporte urbano a partir del próximo año.