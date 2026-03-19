Sonora alista operativo de Semana Santa para recibir a miles de turistas

Autoridades estatales en materia de turismo en Sonora, en coordinación con municipios e instituciones, alistan el Operativo de Semana Santa 2026, para garantizar atención y seguridad a vacacionistas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, informó que ya se trabaja de manera permanente con la Mesa de Seguridad estatal, donde participan instancias de los tres órdenes de gobierno, para prevenir incidentes en Semana Santa, considerada como una de las temporadas más importantes en turismo.

Indicó que, como parte de estas acciones, en los próximos días se dará el banderazo oficial del programa de Semana Santa, el cual contempla operativos en carreteras, destinos de playa, pueblos y centros recreativos con alta afluencia de visitantes.

Gradillas Pineda destacó que la estrategia no se limita a periodos vacacionales, sino que es un trabajo permanente en seguridad turística, lo que ha permitido mantener resultados positivos, incluso en eventos recientes donde no se registraron incidentes relevantes.

En ese sentido, explicó que se instalarán al menos siete puntos de atención en carreteras de Sonora, con el fin de reforzar la vigilancia y ofrecer asistencia a viajeros en las rutas más transitadas del estado.

El funcionario estatal subrayó que Sonora destino turístico continúa posicionándose como atractivo para turistas locales y visitantes de Arizona, California, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Nayarit, lo que incrementa la necesidad de fortalecer la coordinación institucional.

Asimismo, recordó que durante semanas recientes se han desarrollado diversos eventos en Sonora, que generaron una derrama económica de 850 millones de pesos, lo que representa un precedente positivo para la próxima temporada vacacional.

Mencionó que destinos como Puerto Peñasco Spring Break registraron una alta afluencia, con cerca de 40 mil visitantes, por lo que se prevé que durante Semana Santa 2026 en Sonora se mantenga una dinámica similar, impulsando la economía local y consolidando al estado como un referente turístico seguro.