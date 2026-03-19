Autoridades detienen a objetivo prioritario en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) informó que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron en Nogales una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio N, alias Sapo, de 38 años, objetivo prioritario quien fue localizado tras labores de investigación de gabinete y campo.

La autoridad dio a conocer que el imputado es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020.

Expuso que, de acuerdo con información de inteligencia se vincula al aprehendido con actividades de tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos, así como con hechos de privación de la libertad y homicidios en contra de grupos antagónicos.

La Fiscalía detalló que la captura se llevó a cabo el pasado 16 de marzo de manera segura, sin detonaciones de arma de fuego, implementándose un operativo de traslado para su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Así mismo, señaló que el 18 de octubre de 2025, personal de AMIC, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentó orden de aprehensión en contra de Francisco Ernesto N, alias Neto, también relacionado con la misma causa penal.

Indicó que el detenido ya fue imputado en audiencia inicial ante el Juez correspondiente y, pasado el término constitucional se reanudará la audiencia para su vinculación a proceso.

En días pasados, Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado de Sonora dio a conocer que se ha tenido una reducción considerable en el número de homicidios registrados en Hermosillo durante febrero, esto como resultado del trabajo coordinado entre las distintas instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, cuyos esfuerzos conjuntos han permitido fortalecer las estrategias de prevención y combate al delito en la capital sonorense.

El mandatario estatal destacó que esta disminución se da al pasar de 32 casos en enero a sólo nueve en el segundo mes del año, lo que refleja que las acciones implementadas están dando resultados medibles, lo que representa un avance en la ruta correcta para garantizar mayor tranquilidad a las familias de Hermosillo.