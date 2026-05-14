Refrendan Morena, PT y Verde alianza para 2027

Las dirigencias nacionales de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de Méxicoinformaron que mantendrán su coalición para el proceso electoral de 2027 en un acuerdo tiene como objetivo conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y competir por el triunfo en 17 gubernaturas que estarán en disputa.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel señaló que la alianza entre las fuerzas políticas ha permitido “impulsar programas y derechos sociales enfocados en el combate a la pobreza” e indicó que la relación entre los partidos no solo se limita a procesos electorales, sino también a la construcción de proyectos comunes relacionados con políticas públicas y desarrollo social.

Por su parte, la senadora y dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, afirmó que la coalición se mantiene firme rumbo a las próximas elecciones y explicó que actualmente existen mesas de negociación entre los partidos para definir perfiles y candidaturas, además de establecer estrategias políticas en cada entidad del país.

El dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, sostuvo que la alianza continuará pese a diferencias recientes relacionadas con la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que la decisión de competir juntos ya fue tomada y descartó cualquier posibilidad de ruptura entre las fuerzas políticas.

Durante las reuniones también se abordó el tema de los perfiles que participarán como candidatos.

Citlalli Hernández informó que se contempla solicitar cartas de antecedentes no penales y aplicar mecanismos adicionales para evitar postulaciones relacionadas con actividades delictivas.

La dirigente del Partido Verde mencionó que incluso se analiza pedir apoyo a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar los filtros de selección.

Las dirigencias reconocieron que en algunas entidades existirán revisiones particulares sobre las candidaturas.

Karen Castrejón señaló que en estados como San Luis Potosí el Partido Verde cuenta con “presencia política relevante”, por lo que las negociaciones continuarán antes de definir si algunas postulaciones podrían competir fuera de la coalición.