Nombran a nuevo responsable de las finanzas en Puerto Peñasco

El Ayuntamiento de Puerto Peñasco designó a Miguel Bernal Cuadras como nuevo tesorero municipal, en sustitución de Eliodoro García de la Torre, tras una votación mayoritaria realizada este miércoles 13 de mayo.

Durante la quincuagésima sesión extraordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Alejandro Verdugo Angulo, se aprobó el nombramiento luego de analizar los puntos del orden del día y evaluar las propuestas para ocupar el cargo.

Previamente, el cuerpo edilicio avaló la renuncia voluntaria de García de la Torre, quien se desempeñaba como titular de la Tesorería. Posteriormente, se revisó la terna presentada por el presidente municipal, integrada por los contadores Manuel Enrique Rico Uriarte, Omán Francisco Romero Romero y Miguel Bernal Cuadras.

Tras el intercambio de opiniones entre los regidores, la mayoría se inclinó por Bernal Cuadras, quien rindió protesta para asumir formalmente la responsabilidad.

El nuevo funcionario cuenta con respaldo profesional del Colegio de Contadores Públicos de Puerto Peñasco, lo que, de acuerdo con lo expuesto, contribuirá a mantener un manejo eficiente de los recursos públicos.

Finalmente, el alcalde exhortó al nuevo tesorero a desempeñar su labor con responsabilidad y transparencia en beneficio de la ciudadanía.