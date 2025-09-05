Supervisa presidente Oscar Castro avances de viviendas sociales en Puerto Peñasco

El presidente municipal, Óscar Castro, realizó este jueves un recorrido para supervisar el avance en la construcción de 10 viviendas del programa de vivienda social, que beneficiarán a familias de esta ciudad.

En el recorrido se visitaron las viviendas de los ciudadanos Rosa Elvira Torres Vidaña, Cesar Hernández Pérez y Gildardo Torres Morales, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, el cual representa un cambio significativo en sus vidas y mejora sus condiciones habitacionales.

El Gobierno Municipal de Puerto Peñasco aprovechó para reconocer y agradecer al Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, por el continuo respaldo a través de programas que promueven el bienestar y la justicia social para las familias del municipio.

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por el Director de Promoción y Programas de COVES, Abel Sierra Chávez, así como por funcionarios estatales como Karem Pamela Valenzuela, Jesús Alberto Figueroa y el ingeniero Efrén Jiménez. También participaron la regidora Juanita Espinoza, el director general de Desarrollo Social y Económico, Prof. Isaías Raúl Méndez Rojas, y la directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Arq. Ziu Martínez.

