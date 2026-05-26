UTPP celebra con éxito la Jornada Académica del Día del Contador

La Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco (UTPP) llevó a cabo la Jornada del Día del Contador, un encuentro enfocado en promover el intercambio de conocimientos, la reflexión y el impulso profesional entre los estudiantes de la carrera de Contaduría.

A lo largo de dos días, los alumnos participaron en conferencias, paneles y sesiones especializadas dirigidas por expertos en contabilidad, administración y fiscalidad. Las actividades permitieron reforzar tanto la formación académica como la perspectiva práctica de los asistentes ante los desafíos del ámbito profesional.

Los participantes siguieron con atención cada uno de los temas abordados, lo que propició un ambiente de colaboración y aprendizaje continuo orientado a su desarrollo laboral.

Durante la jornada se contó con la intervención de los especialistas Luis Alfonso Barreras Gutiérrez, Gerardo Suárez García, Natalia López Frías, Silvia Guerrero Avilés, Rubén Darío Beltrán Luna, Anabel Acevedo Salas, Kelly Valenzuela Osuna, Jesús Morales Reyna y Zaid Grijalva Moreno.

El rector de la UTPP, Joaquín Bustamante Cornejo, reconoció la aportación de los ponentes y subrayó el compromiso de la institución por impulsar iniciativas académicas que contribuyan a una formación integral y preparen a los estudiantes para el entorno profesional actual.