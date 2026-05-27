Camionetas quedaron varadas en la playa por aumento de marea en Puerto Peñasco

La tarde de ayer camionetas quedaron atrapadas en la zona de playa de Puerto Peñasco, Sonora, luego de que la marea subiera rápidamente y cubriera el área donde estaban estacionadas.

De acuerdo con testigos, los conductores ingresaron a la franja costera durante marea baja y no previeron el cambio de nivel del mar. En cuestión de minutos, el agua rodeó los vehículos e impidió que pudieran salir por su propio impulso.

Elementos de Protección Civil y prestadores de servicios turísticos acudieron al lugar para apoyar en las maniobras de rescate. Con ayuda de otros vehículos 4×4 y cuerdas, lograron sacar las unidades de la zona de oleaje varias horas después.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los avisos de marea y evitar ingresar con automóviles a la playa, ya que los cambios de nivel en Puerto Peñasco ocurren de forma acelerada y representan un riesgo tanto para las personas como para los vehículos.

 

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Redacción
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