Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de Fundación Beatriz Beltrones, da inicio a las actividades de Octubre Rosa

La presidenta ejecutiva de la Fundación Beatriz Beltrones, Sylvana Beltrones Sánchez, anunció el inicio de Octubre Rosa, un mes dedicado a la recaudación de fondos en apoyo a mujeres que luchan contra el cáncer.

“Este Octubre Rosa, ¡súmate con nosotros! Cada acción cuenta para seguir brindando esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan”, expresó Beltrones Sánchez.

Durante todo el mes, la Fundación llevará a cabo diversas actividades especiales que invitan a la ciudadanía hermosillense a participar de forma activa y solidaria:

3 de octubre, venta de conchas rosas en Panadería Honoré

14 de octubre, Pink Ride

16 de octubre, comida con causa en Palominos

22 de octubre, venta de Burros Rosas

23 de octubre, Zumbatón.

31 de octubre, rifa con causa.

Además de Alcancías rosas en gasolineras ARCO y tiendas El Mandadito durante todo el mes.

También habrá talleres de autoexploración para empresas e instituciones que lo soliciten.

Beltrones Sánchez destacó que, lamentablemente, Sonora ocupa el primer lugar nacional en cáncer de mama, por ello amerita la suma de todas y todos para apoyar a quienes la padecen.

Con tu apoyo, la Fundación Beatriz Beltrones recauda fondos que se destinan a miles de estudios médicos, fabricación de pelucas oncológicas y talleres de autoexploración, herramientas clave para la prevención y acompañamiento de mujeres en tratamiento.

El Mes Rosa es una oportunidad para unirte a la lucha contra el cáncer y apoyar a cientos de mujeres que enfrentan esta batalla día a día.