Condenan a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero

Un juez federal impuso una sentencia de 15 años y un día de prisión al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, tras encontrarlo responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que también establece el pago de una multa por 140 mil 400 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)en 2008.

Durante las indagatorias se estableció que Ye Gon, como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., realizó diversas transferencias financieras mediante una casa de cambio.

Las operaciones alcanzaron un monto superior a 33 millones de dólares enviados a territorios considerados paraísos fiscales con el propósito de ocultar el origen de los recursos.

Las autoridades señalaron que el dinero investigado provenía de la comercialización de productos químicos y de transferencias dirigidas a una empresa relacionada con la adquisición de aeronaves y servicios de aviación bajo esquemas irregulares.

La integración del caso estuvo a cargo de agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumplirá la condena impuesta.

La FGR precisó que el empresario enfrenta otros procesos penales.

Además de la pena de prisión y la multa económica, el juez negó la posibilidad de sustituir la condena o acceder a beneficios de condena condicional, ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, así como una amonestación.

El expediente refiere que el mandato judicial por este caso fue ejecutado mediante reclusión el 14 de febrero de 2019 y posteriormente se dictó el auto de formal prisión por su presunta participación en las operaciones financieras investigadas.