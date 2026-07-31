Sonora lidera el crecimiento del campo en el norte de México pero su economía cae por el sector industrial

Sonora registró un crecimiento de 12.6% en las actividades primarias durante el primer trimestre de 2026, el más alto entre los estados del norte del país; sin embargo, este desempeño no fue suficiente para evitar que la actividad económica total de la entidad reportara una ligera contracción de 0.2%, debido principalmente a la disminución de las actividades secundarias, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En entrevista con El Sol de Hermosillo, la economista María Consuelo Sepúlveda explicó que el crecimiento del sector primario refleja la fortaleza estructural que mantiene Sonora en las actividades agropecuarias, impulsada por una recuperación en la producción agrícola y pecuaria, una mayor demanda de alimentos tanto en el mercado nacional como en el de exportación, además de la tecnificación que ha permitido elevar la productividad.

“Puede atribuirse a una recuperación de la producción agrícola y agropecuaria, a una mayor demanda de alimentos tanto en el mercado nacional como en el de exportación y a una mejora en la productividad derivada principalmente de la tecnificación de diversos procesos productivos”, señaló.

Este comportamiento, sostuvo, confirma la consolidación de Sonora como uno de los principales productores agroalimentarios del país, lo que además tiene efectos positivos sobre la economía regional al generar empleos directos e indirectos y dinamizar otras actividades vinculadas al campo.

“Las actividades primarias generan empleo directo e indirecto en bastantes regiones del estado y benefician tanto a productores como a trabajadores del campo. Además, impulsan actividades complementarias como el transporte, el almacenamiento, la comercialización y los servicios”, precisó.

La especialista añadió que este dinamismo contribuye al fortalecimiento de las economías regionales y al incremento en los ingresos de miles de familias sonorenses, especialmente en comunidades cuya principal fuente de desarrollo depende de las actividades agropecuarias.

No obstante, advirtió que mantener este ritmo de crecimiento dependerá de factores como la disponibilidad de agua, las condiciones climáticas, el comportamiento de los mercados internacionalesy la continuidad de las inversiones en innovación y tecnificación del campo.

Si bien actualmente se tiene un resultado muy positivo, la sostenibilidad va a depender de factores clave como la disponibilidad del agua, las condiciones climáticas y la capacidad de seguir incorporando innovación tecnológica comentó

Sepúlveda afirmó que uno de los principales retos para Sonora será garantizar la sustentabilidad de la producción ante escenarios de estrés hídrico y cambio climático, por lo que consideró necesario fortalecer la infraestructura hidráulica, facilitar el acceso al financiamiento e impulsar el desarrollo tecnológico y el valor agregado en las cadenas productivas.

Asimismo, dijo que, aunque el sector primario mostró un comportamiento sobresaliente, el reporte del Inegi también evidencia la necesidad de mantener un crecimiento equilibrado entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, ya que la caída del sector industrial fue la que provocó que la economía estatal cerrara el trimestre con una disminución de 0.2%.

“El dinamismo del sector primario demuestra la capacidad productiva del estado y su relevancia para la seguridad alimentaria del país, pero el desarrollo económico sostenible requiere un crecimiento equilibrado entre los tres sectores para traducirse en mayor inversión, empleo y bienestar para la población”, agregó.