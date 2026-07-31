Analiza Hamas propuesta de desarme

El movimiento palestino Hamas mantiene conversaciones con mediadores en El Cairo para analizar un posible acuerdo que contempla medidas relacionadas con el desarme de su estructura militar, propuesta que forma parte de las negociaciones para avanzar en la segunda etapa del alto el fuego vigente entre Hamas e Israel desde octubre.

La iniciativa, integrada por 20 puntos y promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece un esquema que incluye el desmantelamiento del arsenal de Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

También plantea que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), integrado por tecnócratas palestinos, asuma la administración cotidiana del territorio durante la transición hacia un escenario de posguerra.

Fuentes diplomáticas señalaron que la hoja de ruta contempla la eliminación de túneles, depósitos de armas y centros de fabricación de armamento, además de una transferencia progresiva de responsabilidades hacia la administración civil propuesta, no obstante, representantes de Hamas presentaron modificaciones a dos apartados del documento.

Entre ellas figura una nueva propuesta sobre el manejo de las armas pesadas, basada en su restricción y almacenamiento, así como el desmantelamiento de grupos armados y una retirada simultánea de las fuerzas israelíes.