Procesan a hombre por atropellar a un extranjero en Puerto Peñasco

Al sujeto se le acusa de homicidio culposo, derivado de un choque entre un auto y una motocicleta.

Un hombre fue procesado por atropellar a un extranjero en Puerto Peñasco. Un juez de control resolvió por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de un turista durante un accidente vial ocurrido hace casi dos meses. Las autoridades informaron que el imputado enfrentará el procedimiento judicial por el delito de homicidio culposo.

Las investigaciones establecen que el percance ocurrió el 18 de mayo en la zona centro de la ciudad. En el lugar, una camioneta colisionó con una motocicleta que era manejada por un ciudadano estadounidense de 36 años. A consecuencia del impacto, la víctima perdió la vida en el lugar y el individuo responsable se dio a la fuga.

Luego de ejecutar una orden de captura, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) presentó al señalado ante un juez. Los oficiales ministeriales indicaron que seguirán integrando la carpeta de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y procurar justicia para la familia del fallecido.