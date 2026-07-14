Nueva evidencia confirma que la vaquita marina sigue activa

Las pruebas se consiguieron como parte de una campaña de monitoreo y observación en el mar.

Científicos obtuvieron evidencias que confirman que la vaquita marina sigue activa en el Alto Golfo de California. Durante una jornada de monitoreo, especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conap) lograron obtener más de 40 registros acústicos de esta especie en peligro crítico de extinción.

Asimismo, se tomaron 450 litros de muestras de agua para realizar análisis de ADN ambiental, una metodología que permite detectar la presencia del mamífero marino sin afectar su entorno. Los resultados respaldan que la población continúa presente en la zona protegida de poblados como Puerto Peñasco y el Golfo de Santa Clara.

Las actividades también sirvieron para capacitar a jóvenes estudiantes en técnicas de monitoreo, observación y recolección de información científica. La Conap señaló que continuará impulsando este tipo de entrenamientos y el uso de herramientas como el ADN ambiental para fortalecer las acciones de protección de la vaquita marina.