Transportistas y productores ‘toman’ acceso de aduana en Nogales, Sonora; paralizan cruce a EU

Desde este miércoles, la protesta de transportistas en Nogales escaló a un bloqueo total del corredor fiscal, una acción que amplió el impacto del movimiento al cerrar por completo el acceso a la aduana de Nogales, el recinto fiscal y las casetas de cobro. El arribo de nuevos contingentes en camiones de pasajeros reforzó la movilización que desde la víspera mantenía restringido el acceso por el área exclusiva de transporte de carga.

A diferencia de jornadas anteriores, cuando el cierre se concentraba en el punto de ingreso de tráileres, este miércoles los manifestantes adelantaron el bloqueo desde la carretera, antes de llegar a la aduana, sellando así todo el corredor fiscal. Con ello, quedó completamente interrumpido el paso tanto de unidades de carga con destino a Estados Unidos como de vehículos particulares, que permanecen varados sin rutas alternas para cruzar

El cierre total mantiene detenidas decenas de unidades de transporte de mercancías, afectando directamente la dinámica comercial de esta frontera de Sonora, una de las más activas del país. La falta de circulación en ambos sentidos ha comenzado a generar largas filas en los accesos carreteros, mientras automovilistas y operadores de tráileres esperan una definición que hasta el momento no llega.

De manera simultánea, productores provenientes de Sinaloa se sumaron al cierre en el acceso al recinto fiscal, clausurando las casetas de cobro y dejando sin operación la garita Mariposa, uno de los principales puntos de cruce hacia territorio estadunidense.

El movimiento mantiene como eje central la exigencia de mejores condiciones laborales y mayor seguridad en las carreteras, una demanda que ha venido creciendo en distintos puntos del país ante el aumento de robos, extorsiones y riesgos para los operadores del transporte de carga.

Hasta el momento, no existe una hora estimada para la liberación del corredor fiscal, por lo que autoridades y cuerpos de auxilio recomiendan evitar por completo la zona, ya que el tránsito permanece totalmente detenido.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que a las 16:00 horas sostendrán reunión con el secretario de Gobierno de Sonora y representantes de la Secretaría de Agricultura estatal en el municipio de Sonoyta, como parte de los esfuerzos locales para contener las afectaciones en los cruces fronterizos.