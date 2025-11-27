A partir del 2026 el Servicio Militar se realizará en 2 periodos tres meses

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a partir de 2026, el Servicio Militar Nacional se llevará a cabo bajo un esquema de tres meses, dividido en dos periodos anuales, medida que aplicará para jóvenes nacidos en 2007, quienes deberán cumplir con 13 sesiones realizadas los días sábado para acreditar este requisito.

La convocatoria establece que los trámites de inscripción podrán realizarse desde enero de 2026 en los módulos de reclutamiento. El primer periodo de adiestramiento se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo y el segundo del 1 de agosto al 24 de octubre.

Cada fase contemplará sesiones semanales y la liberación de las cartillas se entregará en diciembre del mismo año.

Hasta ahora, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional se efectuaba mediante sesiones desde febrero hasta noviembre.

También se mantiene la modalidad de encuadrados, en la que los participantes asisten durante tres meses a instalaciones militares de lunes a sábado para recibir instrucción en temas castrenses y derechos humanos.

La dependencia indicó que las mujeres que participen de forma voluntaria y concluyan el proceso recibirán una cartilla liberada, en igualdad de condiciones con los varones.

El marco legal que regula esta obligación se encuentra en el Artículo 5 constitucional y en la Ley del Servicio Militar.

Una vez finalizado el adiestramiento, las personas inscritas pasan a formar parte de la reserva del Ejército o de la Fuerza Aérea para atender llamados en situaciones de emergencia o defensa nacional.