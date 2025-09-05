Lamentan padres de los 43 la falta de avances en investigación del caso Ayotzinapa

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa informaron que durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum no recibieron avances significativos en las investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Litigación para el caso pues señalaron que se han modificado líneas de investigación que antes ofrecían información y que hasta ahora no han dado resultados.

La reunión, celebrada en Palacio Nacional, tuvo una duración de poco más de hora y media.

A su salida, los familiares y su abogado, Isidoro Vicario, expresaron que la disposición mostrada por la presidenta “debe traducirse en hechos que permitan esclarecer el paradero de los estudiantes”.

Vicario indicó que las gestiones relacionadas con la revisión de líneas telefónicas no han presentado avances, y que persisten retrasos en la extradición de Tomás Zerón desde Israel, así como en el seguimiento de la posible responsabilidad del Ejército en los hechos.

El abogado, reiteró que la Fiscalía, encabezada por Mauricio Pazarán, “no ha consolidado un equipo de trabajo sólido para dar continuidad al caso”.

Los padres recordaron que han solicitado en diversas ocasiones que la Fiscalía se fortalezca para evitar que los procesos se caigan en instancias judiciales y subrayaron que si bien “Sheinbaum mostró voluntad, esperan que se traduzca en resultados concretos”.

Mario César González, padre de uno de los estudiantes, comentó que la información compartida durante el encuentro “no cumplió con las expectativas” y que se abordó la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regrese al caso.

La siguiente reunión entre los familiares y la presidenta está programada para noviembre.