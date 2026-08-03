A 12 años del derrame en el Río Sonora, víctimas denuncian impunidad y complicidad con Grupo México

A unos días de cumplirse doce años del mayor desastre ambiental provocado por la minería en México, habitantes de la cuenca del Río Sonora acusaron que la contaminación provocada por Grupo México, consorcio minero propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, permanece sin una reparación integral debido, afirmaron, a la falta de remediación ambiental, la ausencia de justicia, la opacidad en las negociaciones y la complicidad de autoridades con la empresa responsable. Las denuncias fueron expresadas durante el IV Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora, donde las comunidades sostuvieron que el desastre iniciado el 6 de agosto de 2014 sigue vigente.

El festival, organizado por los Comités de Cuenca Río Sonora, reunió en el Parque Madero de Hermosillo a colectivos ambientales, organizaciones civiles, artistas, académicos y ciudadanos en una jornada de música, teatro, actividades culturales y espacios de información sobre la situación que prevalece en los ocho municipios afectados. Para las comunidades, el encuentro se convirtió en una forma de mantener viva la memoria del desastre y de reiterar que las consecuencias ambientales y de salud siguen sin resolverse.

María Filomena Bonilla Olivas, integrante de los Comités de Cuenca, dio lectura al posicionamiento de las comunidades, en el que señaló que la espera por una reparación integral se ha convertido en parte de la vida cotidiana de quienes habitan la cuenca. Afirmó que el desastre no terminó con las acciones iniciales de limpieza anunciadas hace años, sino que continúa reflejándose en enfermedades, incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones encargadas de atender el caso.

“Los obstáculos los colocan personas que deberían protegernos, que deberían ser sensibles con los dolores del pueblo y del río”, expresó Filomena Bonilla.

En el manifiesto, los Comités de Cuenca sostuvieron que existen investigaciones científicas y estudios ciudadanos que documentan la persistencia de contaminación en el agua y la presencia de metales pesados en habitantes de la región. También expusieron que los programas de atención médica y las acciones de remediación ambiental permanecen incompletos e insuficientes.

Las comunidades acusaron además que, pese a los compromisos anunciados durante más de una década por autoridades estatales y federales, no existen resultados tangibles para quienes viven en la cuenca. Señalaron que las reuniones entre funcionarios y representantes de Grupo México se realizan sin transparencia y denunciaron una relación de complicidad que, afirmaron, ha impedido alcanzar justicia para las víctimas.

“Las autoridades organizan reuniones, eventos, anuncios y ocupan espacios en los medios de comunicación para hablar de compromisos, pero en el río Sonora el compromiso no existe. Los titulares del gobierno no están. Se encuentran platicando a puertas cerradas con la empresa para negociar acuerdos que nunca hacen públicos. A nosotros ya no nos da vergüenza salir a denunciarlos. La vergüenza debe cambiar de bando y caer en quien juega políticamente con nuestro dolor”, señalaron en el posicionamiento.

Durante la lectura del documento insistieron en que continúan esperando justicia y una reparación integral, al tiempo que enumeraron pendientes que, aseguran, siguen sin atenderse desde 2014: acceso permanente a agua segura, atención médica especializada, saneamiento ambiental y un programa integral para recuperar el Río Sonora. También expresaron preocupación porque la actividad minera continúa expandiéndose mientras, sostienen, la cuenca no ha sido plenamente restaurada.

El pronunciamiento concluyó con un reconocimiento a las personas que durante más de una década han sostenido la movilización social y a quienes murieron sin ver resuelto el conflicto ambiental. Ahí mismo recordaron que el Festival por la Vida y el Agua nació precisamente para preservar esa memoria colectiva y demostrar que la defensa del territorio también puede expresarse mediante el arte y la cultura.

Entre los asistentes hubo productores, artesanos y emprendedores de la cuenca que ofrecieron alimentos y bebidas elaborados con ingredientes de la región. Uno de los espacios más concurridos fue una nevería que presentó un helado bautizado con el nombre de Ramón Miranda, uno de los principales líderes sociales del movimiento por la defensa del Río Sonora, fallecido mientras mantenía la exigencia de justicia para las comunidades afectadas. Con este homenaje se recordó a quienes impulsaron la organización ciudadana y cuya lucha continúa siendo retomada por nuevas generaciones.

El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre, de Grupo México, liberó aproximadamente 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando el suministro de agua, la actividad agrícola y ganadera y la vida cotidiana de miles de habitantes de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y Hermosillo, declarándose el desastre ambiental más grave en la historia de México.