Ya hay calendario escolar OFICIAL para Sonora, confirma Durazo

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que en Sonora el ciclo escolar 2026-2027 se desarrollará conforme al calendario oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), con el regreso a las aulas de más de 500 mil alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria el próximo 31 de agosto.

El mandatario sonorense destacó que las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional cumplirán con los 185 días efectivos de clases establecidos en el calendario nacional, con el propósito de garantizar la continuidad del aprendizaje y la formación integral de las y los estudiantes sonorenses.

“Ya está listo el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027: este próximo 31 de agosto más de 500 mil niñas, niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a las aulas para seguir construyendo un mejor futuro. Creo firmemente que la educación es la base de la transformación, la gran igualadora de las oportunidades profesionales y la mejor forma de construir una sociedad más justa y próspera”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

Como parte de las acciones para garantizar que las y los estudiantes cuenten con las mejores condiciones para el regreso a clases, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa la entrega gratuita de uniformes y calzado escolar en los 72 municipios del estado.

Desde el pasado 6 de mayo inició la distribución en una primera etapa en 60 municipios, donde ya se han entregado más de 65 mil kits escolares, en apoyo a la economía de las familias sonorenses y para contribuir a la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las aulas.

En la mayoría de los municipios, la entrega de los paquetes escolares se realiza directamente en los planteles educativos para facilitar el acceso de las familias. En Hermosillo, la distribución se lleva a cabo en el Centro de Usos Múltiples (CUM), mientras que en Cajeme se realiza en el gimnasio municipal ‘Manuel Lira García’, debido a la alta concentración de estudiantes en ambos municipios.

A estas acciones se suma el programa Sonora de Oportunidades para Educación Básica, que entre 2022 y 2026 ha beneficiado a 248 mil 184 estudiantes, con una inversión superior a 518 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno de Sonora con una educación incluyente y con igualdad de oportunidades.

El calendario oficial, publicado también en el Boletín Oficial del Estado, establece que el ciclo escolar iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027. Previo al regreso a clases, del 24 al 28 de agosto, se realizará la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) con la participación de la estructura educativa. Asimismo, las sesiones ordinarias del CTE se llevarán a cabo los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

El documento también contempla suspensiones de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026; así como el 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027. Las preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028 se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027, mientras que los periodos vacacionales serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, reanudándose las clases el 7 de enero, y del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.