Denuncia violencia contra hombre en Cajeme; muestra agresiones en video

Un hombre identificado como José, en Cajeme, Sonora, denunció que ha sido víctima de violencia físicapor parte de su esposa y aseguró que, tras pedir ayuda al 911, policías acudieron al domicilio y posteriormente él terminó detenido.

El hombre decidió romper el silencio y difundió una serie de videos captados por cámaras de seguridad de su domicilio, en los que, según su denuncia, muestra distintas ocasiones en las que habría sido agredido físicamente por su esposa.

Violencia física contra hombre quedó grabada

En las imágenes compartidas por José se observa a una mujer que presuntamente lo cachetea y golpea en el rostro y la cabeza durante diferentes momentos.

Los videos corresponden a distintos episodios y, de acuerdo con el señalamiento del hombre, las agresiones habrían ocurrido durante años.