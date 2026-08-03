Aplaza Estados Unidos posible ofensiva contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump anunció el aplazamiento de una ofensiva contra territorio iraní y señaló que la decisión está sujeta a que las partes logren un acuerdo en un plazo corto para reducir las tensiones en Oriente Medio.

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que aceptó cancelar el ataque tras una petición que, según su versión, buscaba abrir un espacio para la negociación.

También afirmó que Israel respalda esa postura, no obstante, el gobierno iraní negó haber solicitado la suspensión de cualquier acción militar y calificó esas declaraciones como falsas, además de informar que sus fuerzas armadas permanecen en estado de alerta.

Durante los últimos días, Trump había advertido sobre la posibilidad de realizar ataques de gran escala contra Irán. Aunque el anuncio del aplazamiento reduce por ahora la posibilidad de una ofensiva inmediata, la ausencia de un entendimiento entre los gobiernos involucrados impide considerar que exista una tregua estable.

Mientras continúan los intercambios diplomáticos, Arabia Saudita ha intensificado sus esfuerzos para favorecer el diálogo entre las partes.

El príncipe heredero Mohamed bin Salmán sostuvo una conversación con Trump y llamó a privilegiar las negociaciones para disminuir las tensiones.

Al mismo tiempo, Irán mantiene contactos con Arabia Saudita, Pakistán y Turquía en busca de alternativas que permitan contener una escalada militar que podría afectar la estabilidad regional, así como las rutas internacionales de comercio y el suministro de petróleo y gas.