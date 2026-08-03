Concluye Pemex el cierre del pozo Krem-1

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó el cierre del pozo exploratorio Krem-1, ubicado cerca de Las Choapas, Veracruz, poniendo fin a una contingencia que se prolongó por casi cinco meses tras un incidente que inició a principios de marzo, cuando un incendio provocó la quema continua de gas natural.

La empresa señaló mediante un comunicado que el pozo ya no presenta flujo en superficie, lo que marca el término de las labores para controlar la emergencia.

Durante los meses que permaneció activa la contingencia, el sitio fue objeto de trabajos técnicos para contener la emisión de gas y reducir los riesgos asociados.

Pemex indicó que las acciones en la zona continuarán con un programa de saneamiento ambiental, además de medidas de compensación y reparación de daños, labores que se realizarán junto con autoridades y habitantes de las comunidades cercanas al área donde ocurrió el incidente.

Mientras concluyen las tareas posteriores al cierre del pozo, persisten las inquietudes entre habitantes de la región por los posibles efectos que el incendio pudo generar en la salud y el medio ambiente.