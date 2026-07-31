Clausuran zona de derrame químico de Ferromex en Naco, Sonora; analizan posible contaminación de acuíferos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que fue clausurada temporalmente la zona donde ocurrió el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio en Naco, Sonora, tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex, mientras se realizan estudios para determinar si hubo afectaciones a los mantos acuíferos de la región.

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, explicó que el accidente ocurrió el pasado domingo 26 de julio y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al sitio desde el primer momento, además de que se notificó a las autoridades correspondientes y participó personal de Protección Civil.

Como parte de las acciones de atención, se realizó la clausura temporal de la zona por seguridad, con el objetivo de restringir el acceso mientras continúan las inspecciones ambientales. También se llevó a cabo un sobrevuelo de cinco kilómetros del cauce, incluyendo el poblado El Sauz, ubicado a 3.7 kilómetros del lugar del accidente, donde no se identificó evidencia de la solución derramada.

Bárcena detalló que el derrame correspondió a cobre e hidrosulfuro de sodio, sustancias que cayeron en un arroyo temporal. Señaló que Ferromex logró contener el derrame, retiró el cobre que había sido esparcido y actualmente realiza el trasvase del hidrosulfuro de sodio para reducir riesgos.

La secretaria agregó que se realizaron labores de venteo del carro tanque y que, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se llevan a cabo análisis para determinar si hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero.

Explicó que las lluvias registradas después del accidente provocaron un deslave en la zona, por lo que se mantiene la vigilancia ambiental y la clausura del sitio hasta confirmar que no existan riesgos posteriores. “La empresa ha estado limpiando la zona, pero sí tenemos clausurado por el momento el sitio del accidente para verificar que no haya riesgos posteriores”, indicó.

Sobre el saneamiento del río Tijuana, Alicia Bárcena informó que México continúa con los trabajos establecidos en el acuerdo Acta 333, que contempla alrededor de 38 proyectos, de los cuales actualmente se registra avance en 17 acciones, incluida la ampliación de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos.

Finalmente, la funcionaria señaló que México ha cumplido con sus compromisos y mantiene reuniones periódicas con autoridades de Estados Unidos mediante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Añadió que el saneamiento total del río Tijuana tomará tiempo, pero estimó que podría quedar resuelto entre este año y el próximo.