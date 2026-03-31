Activan Zonas SALVA en destinos turísticos de Sonora para proteger a mujeres en Semana Santa

Con el objetivo de brindar atención oportuna a mujeres en situación de riesgo durante el periodo de Semana Santa, autoridades de Sonora informaron que las Zonas SALVA estarán operando en los principales destinos turísticos del estado.

Estos espacios, ubicados en establecimientos y tiendas de conveniencia, funcionan como puntos seguros donde las mujeres pueden solicitar resguardo y apoyo inmediato en caso de violencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Zonas SALVA se encuentran en municipios con alta afluencia turística como Álamos, Hermosillo, Huatabampo y Puerto Peñasco, así como en Bahía de Kino, San Carlos y comunidades del Río Sonora.

Personal capacitado y espacios seguros

La coordinadora estatal del Sistema SALVA, Zulema Boneo Silva, explicó que el personal de estos establecimientos está capacitado para atender a posibles víctimas y brindarles protección.

“Las mujeres pueden solicitar apoyo en los establecimientos socialmente responsables que coadyuvan con el trabajo de prevención”, señaló.

Supervisión y protocolos

Como parte de las acciones preventivas, personal de la institución realiza recorridos de supervisión para verificar que las Zonas SALVA cumplan con los lineamientos, entre ellos:

Contar con el logotipo visible del programa

Personal capacitado en protocolos de atención

Directorio actualizado de servicios

Acceso a la aplicación Mujeres Seguras

Las autoridades exhortaron a las mujeres a utilizar las herramientas disponibles en caso de peligro, como la línea de emergencias 9-1-1, la aplicación Mujeres Seguras o acudir a la Zona SALVA más cercana.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca reforzar la seguridad y prevención de la violencia de género durante la temporada vacacional.