Capturan a el ‘Menny’ tras enfrentamiento armado con autoridades en Sonora

Francisco Manuel alias Menny, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), tras un enfrentamiento armado en la colonia Aviación de este municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el operativo se desplegó luego de ubicar al imputado a bordo de un vehículo en un camino de terracería, donde, al intentar interceptarlo, los ocupantes abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

Los delitos que se le atribuyen son secuestro agravado con resultado de muerte, asociación delictuosa, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y homicidio calificado en grado de tentativa, además de formar parte de un grupo criminal que opera en la región.

Durante la persecución, el vehículo intentó evadir a la autoridad, pero terminó impactado; en el sitio, uno de los tripulantes murió.

Posteriormente, Menny y otro sujeto descendieron de la unidad e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y detenidos. En el operativo también fue asegurado Omar “N”, alias Mike. Las autoridades confirmaron que los detenidos recibieron atención médica y que el conductor fue declarado sin vida en el lugar, activándose los protocolos correspondientes con servicios de emergencia y C5i.

La fiscalía de Sonora, informó que Francisco Manuel cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes. Una por secuestro agravado con resultado de muerte y otra por delitos como asociación delictuosa, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad, narcomenudeo y homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de ocho personas, entre ellas menores de edad y elementos de seguridad, en hechos ocurridos el 23 de febrero.

Las investigaciones lo ubican como integrante de estructuras criminales que operan en la región de Ímuris, donde inicialmente habría trabajado bajo el mando de un líder identificado como El Ponchis, para posteriormente integrarse a una célula rival. Los detenidos serán presentados en las próximas horas ante un juez para la audiencia inicial de control de detención.